Juve, Allegri: "Vittoria importante, un altro passo verso lo scudetto"

Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha commentato ai microfoni di JTV il successo contro il Bologna: "E' una vittoria importante, un altro passo verso lo Scudetto. Ora mancano tre punti alla matematica. Era una partita complicata perchè il Bologna difensivamente ha fatto una bella partita, noi eravamo più che lenti quando la palla arrivava tra le linee anche per le caratteristiche dei giocatori e abbiamo avuto delle difficoltà. Oggi c'è stato questo pasticcio sul rigore che può capitare, poi la squadra ha avuto una bella reazione - riporta TuttoJuve.com -. C'è stata una bella reazione, i ragazzi si sono scatenati, è stato anche un bel secondo tempo, divertente. Al momento 91 punti non bastano per vincere il campionato perchè il Napoli può arrivare a 93. A noi mancano ancora tre punti, ora bisogna preparare la partita di mercoledì, che è la Finale di Coppa Italia, poi penseremo a Roma e Verona. Conta che bisogna fare tre punti per portare a casa lo Scudetto, dopo una stagione nella quale abbiamo fatto grandi sacrifici, grande fatica, per arrivare a centrare gli obiettivi. In questo momento conta rimanere ordinati, rimanere lucidi, sapendo che siamo a un passo dallo Scudetto".