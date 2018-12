Juve, Allegri: "Vittoria meritata. Chiellini? Miglior difensore del Mondo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di JTV. Ecco le sue parole riprese da Tuttojuve.com:

Tre punti importanti e non banali...

"La partita era difficile, è sempre Juventus-Inter. Nel primo tempo abbiamo avuto un po' troppa fretta e imprecisione nei passaggi, dove loro sono ripartiti. Loro sono molto bravi ad aprirti, ad allargarti, per poi entrarti dentro. Noi gli siamo andati siamo andati un pochino dietro. Poi dal trentesimo in poi la squadra ha fatto già meglio. Nel secondo tempo è stata una prova importante, sul piano dell'intensità, della tecnica. Una vittoria meritata, anche se loro hanno avuto un'occasione sul palo, noi ne abbiamo avuta un'altra con Bentancur, quindi è stata una bella partita".

Cancelo e De Sciglio li ha inverti e poi hanno preso bene la partita.

"Li ho invertiti perchè dalla parte sinistra ci voleva uno più offensivo che era Cancelo al posto di Mattia. Dall'altra parte ci voleva più uno a protezione, uno più bravo contro Perisic, e hanno fatto bene tutti e due".

Chiellini ovunque, in attacco, in difesa, a centrocampo...

"Ha fatto una grande partita come tutti. Giorgio in questo momento è il miglior difensore al mondo".

Quanto è importante oggi aver ritrovato Emre Can?

"E' importante perché è entrato anche bene, poi ti dà fisicità, ha fatto respirare un po' Pjanic, anche perché poi sabato avremo squalificato Bentancur e quindi ci sarà bisogno".

E' stato un bello spot per il nostro campionato.

"E' stato un bello spot tra due squadre che si sono affrontate bene, con giocatori tecnici, con grande intensità, quindi c'è da fare i complimenti a tutti".

Alcuni tifosi juventini si lamentano perché lei fa giocare sempre Mandzukic. Ci racconta la sua partita?

"E' semplice, ci sono giocatori che vincono e giocatori che non vincono mai. Il calcio è molto più semplice di quello che dicono. Mandzukic è stato l'ultimo centravanti del Bayern Monaco, in quell'anno credo che il Bayern abbia vinto la Champions, il campionato e la Coppa di Germania, poi il resto... il calcio è opinabile, ognuno può dire quello che vuole. Alla fine contano solamente i numeri".