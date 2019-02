Juve, Allegri: "Zero gol su punizione? Per me può batterle anche Matuidi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa di vigilia della sfida di domani contro l'Atletico Madrid: "Dispiace per Khedira e per le sue condizioni di salute. Stava tornando a ottimi livelli ma ne dovremo fare a meno, abbiamo quattro centrocampisti di livello e ne giocheranno tre. Ronaldo negli ultimi 11 anni, insieme a Messi, è stato il capocannoniere della Champions, per noi averlo in squadra è un vantaggio ma manca ancora molta strada prima della finale. Servirà calma e sappiamo che questo ottavo di finale sarà importante. La Champions è un obiettivo, lo è sempre stato, ma non possiamo sbagliare neanche 10 minuti. L'Atletico ha ritrovato compattezza, nelle ultime 15 partite europee in casa ha subito solo 2 reti. Ha vinto l'Europa League e ha giocato due finali di Champions come noi. Vogliamo porre le basi per il passaggio del turno e per farlo dobbiamo cercare di fare gol. I prossimi 10 giorni diranno molto per la nostra stagione, il 3 marzo giocheremo a Napoli e dovremo essere nelle condizioni migliori. Le punizioni tra Ronaldo e Pjanic? Non abbiamo fatto neanche un gol quindi per me le può tirare anche Matuidi da domani. Peggio di così non possiamo fare, quindi speriamo di segnare presto".