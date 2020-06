Juve, allenamento pomeridiano alla Continassa: Bologna nel mirino per ripartire

La Juve si ritroverà nel pomeriggio per preparare la trasferta di lunedì, con destinazione Bologna. Dopo un giorno e mezzo di riposo, Sarri spera di ritrovare un gruppo rigenerato fisicamente e con la giusta rabbia agonistica per riprendere la meglio il campionato e riscattare la brutta serata di Coppa Italia. Tante le critiche sollevate nelle ultime ore nei confronti del tecnico bianconero, che però al momento ha la piena fiducia del club. Il bilancio definitivo arriverà a fine stagione, a conclusione del campionato e del percorso in Champions League. Non prima.

Nell’immediato, senza Khedira e Alex Sandro, le scelte di Sarri sembrano abbastanza obbligate. Un filo di ottimismo, però, filtra sul possibile ritorno in campo di Higuain. L’attaccante ce la metterà tutta per rimettersi a disposizione di Sarri già al Dall’Ara, al peggio punterà al rientro con il Lecce venerdì. Per l’allenatore è una buona notizia perché consente di avere a disposizione un elemento importante in avanti.

Da valutare anche le condizioni di Ramsey, che dopo i minuti finali dell’Olimpico potrebbe aumentare il suo minutaggio contro il Bologna. Tutto passerà da una valutazione che il centrocampista gallese farà nelle prossime ore insieme allo staff tecnico e medico: l’idea generale è non forzare la mano sui carichi di lavoro per non rischiare ricadute alla ripresa dell’infortunio.