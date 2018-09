Juve allunga in vetta, nonostante Marotta. Campionato già finito?

© foto di www.imagephotoagency.it

Il dubbio è lecito, dopo la sfida dell’Allianz Stadium contro il Napoli. Il 3-1 della Juventus dà il via alla prima mini-fuga bianconera, che ora vanta ben sei punti proprio sulla squadra di Carlo Ancelotti. Il tecnico ex Milan non è riuscito a limitare Cristiano Ronaldo e soci nella sfida torinese, perdendo così il duello che potenzialmente potrebbe valere lo Scudetto. Potenzialmente, appunto, perché il campionato tra pochi mesi potrebbe già essere assegnato alla Juventus per l’ottava volta di fila. Anche senza Beppe Marotta, il dirigente artefice della rinascita bianconera post Calciopoli che ha appena annunciato l’addio. Per la gioia dei supporter juventini e per la rassegnazione del resto delle tifoserie della A, senza speranze di successo in terra italiana vista la forza della compagine di mister Allegri.