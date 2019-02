Non è un mistero che il profilo di Matthjis De Ligt sia tra quelli più ricchi di corteggiatori in giro per l’Europa. Il centrale difensivo dell’Ajax è un obiettivo dichiarato (da Paratici in prima persona) anche della Juventus, e le evoluzioni degli ultimi giorni sono senza dubbio meritevoli di menzione. Secondo quanto riportato dalla stampa continentale infatti, sul fronte spagnolo sembra esserci stato un rallentamento rispetto alle iniziative di mercato del Barcellona. Il club blaugrana sta valutando con attenzione la richiesta da 70 milioni dell’Ajax dopo averne spesi altrettanti per il compagno di squadra De Jong ed anche per questo motivo è previsto un faccia a faccia con Mino Raiola a stretto giro di posta, oltre che per parlare del giovane Xavi Simmons, gioiello della Masia. Diverso potrebbe essere il discorso da parte del Psg, club che per definizione non si crea problemi particolari quando si tratta di bonifici in uscita e che si affaccia come nuova alternativa alla sempre vigile Juventus. La volontà bianconera di strutturare la difesa del futuro, potrebbe partire proprio da questo investimento.