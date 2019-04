Doccia fredda immediata per la Juventus, come già accaduto all'andata l'Ajax trova immediatamente il pari. Dopo il vantaggio su Cristiano Ronaldo, è Donny van de Beek a siglare l'1-1. Tiro da fuori di Ziyech, il centrocampista numero 6 rimane in area e intercetta per poi battere Szczesny. Controllo del VAR per convalidare la rete: la posizione dell'olandese è regolare, nonostante qualche dubbio iniziale.