Juve, altri 45' per lo Scudetto: 1-0 sulla SPAL all'intervallo. Decide Kean

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altri 45 minuti e poi sarà scudetto. La Juve chiude in vantaggio il primo tempo in casa della SPAL: 1-0 per i bianconeri dopo 45’ grazie alla rete di Moise Kean. La quarta consecutiva, la sesta in questo campionato, per il giovanissimo centravanti, che questa volta segna quasi per sbaglio: alla mezzora Cancelo si accentra da destra e tira di sinistro, la palla rimbalza sulle gambe di Kean e prende una traiettorie impossibile da prevedere per Viviano. Un gol fortuito: non poteva essere altrimenti, in un primo tempo iniziato a ritmi bassissimi e proseguito con le due squadre che hanno giocato soprattutto a non farsi male. La Juve di possesso lento, la SPAL di ripartenza imprecisa negli ultimi 20 metri. Sarà battaglia nel secondo tempo? Gli estensi non possono permettersi passi falsi; la Juve ha le mani sull’ottavo scudetto consecutivo, ma le basterebbe un pari.