Juve, altri messaggi di CR7 a Sorrentino per sapere le sue condizioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo già nella serata di domenica aveva mandato un sms a Stefano Sorrentino per sapere come stava dopo lo scontro di gioco fortuito proprio tra CR7 e il portiere del Chievo. Il portiere gialloblù aveva perso i sensi e una volta ripresosi era stato costretto a lasciare il campo ed è stato portato in ospedale. Cristiano Ronaldo si è immediatamente premurato di sapere come stava Sorrentino e domenica sera gli ha inviato un messaggio, anche nei giorni successivi - riferisce Sky Sport - CR7 è rimasto in contatto con il portiere del Chievo e probabilmente nel match di ritorno ci sarà uno scambio di maglie tra l'attaccante juventino e l'estremo difensore gialloblù.