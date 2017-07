Juve, altro tentativo per Emre Can: Matuidi resta il favorito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con Nemanja Matic che non vestirà la maglia della Juventus dopo aver fatto le visite con il Manchester United, i bianconeri proseguono la ricerca di un centrocampista da affidare a Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Stampa, Beppe Marotta a Fabio Paratici sono pronti a fare un'altro tentativo per Emre Can del Liverpool ma i Reds non sembrano essere intenzionati a concedere sconti e per questo il favorito continua a essere Blaise Matuidi, anche se la Vecchia Signora non vorrebbe andare oltre i 12-15 milioni per il francese che a gennaio potrebbe firmare gratis, visto che il suo contratto è in scadenza nel giugno 2018.