Juve, altro tour de force: dal Milan al Napoli, 7 partite in 22 giorni

Dal corrispondente a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chiellini c'è. E, probabilmente, ci sarà anche contro il Real Madrid. Dopo il rientro in gruppo di Cuadrado, anche il Chiello torna a disposizione di Allegri, smaltito il problema muscolare rimediato al Mazza in casa della Spal. Buone notizie una dietro l'altra verso un finale di stagione fittissimo e rovente che, dalla prossima sfida contro il Milan (sabato allo Stadium, 20.45), andrà a scandire un primo tour de force fatto di 7 partite in 22 giorni: Milan, appunto, prima del Real in casa martedì 3, poi Benevento fuori sabato 7, il ritorno con i blancos l'11 a Madrid, Juve-Samp domenica 15, Crotone in trasferta mercoledì 18 e lo scontro diretto contro il Napoli domenica 22 allo Stadium.

TRA MILAN E REAL - Contro i rossoneri ci saranno quasi certamene in campo Pjanic e Benatia, entrambi squalificati per l'andata dei quarti di Champions con gli spagnoli a Torino. In questo senso, il recupero di Chiellini e le buone indicazioni arrivate da Rugani in azzurro danno fiducia all'allenatore bianconero, che in difesa potrà contare anche su Barzagli. Capitolo Khedira: risparmiato contro il Messico da Loew dopo la botta rimediata con la Spagna, il centrocampista si è allenato regolarmente in gruppo a Vinovo e dovrebbe figurare nella lista dei convocati per la sfida contro i rossoneri. Qualche dubbio in più per Alex Sandro, invece, ancora alle prese con l'infortunio muscolare accusato in allenamento con la selezione verdeoro. L'ex Porto, che lavora ancora in differenziato, lotta per tornare contro le merengues. E c'è da credere che farà di tutto per esserci.