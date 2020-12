Juve, anche con la Fiorentina troppo nervosismo: ora sono già sei espulsioni in stagione

La Juventus si lecca le ferite dopo la brutta sconfitta casalinga di martedì sera sul terreno casalingo dell’Allianz Stadium contro la Fiorentina di Cesare Prandelli. Un 3-0 pesante: per la classifica, per il morale e per l’autostima di una squadra che cerca di gettare le basi per un progetto tecnico-tattico nato qualche mese fa e che, nelle prime battute della stagione, è stato altalenante dal punto di vista del rendimento. Fra campionato e Champions League la Juventus ha infatti collezionato 11 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte per un totale di 19 gare che sono valse sì il primo posto del girone europeo ma anche un’importante distanza dalla vetta della Serie A. Alti e bassi che hanno portato, nel difficile compito di stabilire cause e conseguenze, a un nervosismo, aggiunto anche a poca concentrazione in alcune occasioni, singolo e di squadra che è sfociato in qualche cartellino rosso di troppo.

DA RABIOT A CUADRADO - Sono 6 in totale le espulsioni rimediate dai bianconeri in 19 partite. Rabiot il primo nella doppia ammonizione allo stadio Olimpico di Roma, Cuadrado, con uno sciagurato intervento ai danni di Castrovilli, l’ultimo di una serie troppo lunga che conta cinque rossi in campionato in tredici uscite più l’espulsione di Demiral nella sconfitta dello Stadium contro il Barcellona in Champions League. Pinsoglio dalla panchina contro il Torino, Morata a Benevento a gara finita più Chiesa nell'esordio di Crotone. Eccesso di foga, nervosismo, stanchezza, ma anche cattiva gestione dei momenti, delle situazioni di gioco. Bisogna andare indietro alla stagione 15-16 per ritrovare un numero superiore di espulsioni (7) in tutta la stagione; 4 in tutto lo scorso anno, 5 quello precedente e 3 quello prima ancora. Adesso la Juve è già giunta a quota 6: anche su questo aspetto lo staff bianconero dovrà lavorare nel nuovo anno per evitare di fare a meno troppo spesso di un interprete regalando un uomo gli avversari e complicando così gli incontri.