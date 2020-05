Juve, anche Higuain pronto al rientro a Torino: si metterà a disposizione di Sarri

C’è solo la Juve al momento nei pensieri prossimi di Gonzalo Higuain. Prossimi perché, allo stato attuale delle cose, c’è ancora da capire se le attività potranno riprendere regolarmente dal 18 maggio (come previsto dall’ultimo decreto governativo) o se ci sarà da pensare direttamente alla Champions, il prossimo mese di agosto. L’attaccante si trova attualmente in Argentina, vicino alla mamma che da un po’ di tempo è alle prese con un problema di salute. E lui, legatissimo da sempre, preferisce starle vicino tutte le volte che può. La questione però non s’intreccia con il percorso professionale: quando ci sarà da tornare al lavoro, eccetto sorprese, il Pipita sarà pronto a rientrare e mettersi a disposizione di Sarri. Anche perché – come ha sostenuto di recente il papà – al momento non lo immagina neanche un futuro lontano dalla Torino bianconera.