Juve, anche i brasiliani a Torino: all'appello manca solo Gonzalo Higuain

Da ieri pomeriggio sono a Torino anche i brasiliani della Juventus: Danilo, Alex Sandro e Douglas Costa. Anche loro, come per gli altri già rientrati in città nei giorni scorsi, è scattato l’obbligo di isolamento per quattordici giorni. Di fatto, l’ultimo che deve ancora fare ritorno in Italia è Gonzalo Higuain, che sarebbe atteso nel week end. Alla Continassa, invece, proseguono gli allenamenti individuali con ritmi sempre più sostenuti per chi era in Italia. Ieri le sessioni si sono tenute quasi tutte al mattino. E in campo l'aria è già diversa: “Non ci sono posti come casa” ha scritto ieri Giorgio Chiellini sui social.