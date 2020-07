Juve, anche l'Allianz Stadium aggiorna il computo degli Scudetti: da 37 a 38

vedi letture

Da 37 a 38. Nonostante i numeri per la FIGC non siano questi, la Juventus aggiorna la facciata dell'Allianz Stadium. Come testimoniato dal club bianconero su Twitter, lo scudetto cambia il conteggio: da 37 a 38, appunto. Due in più dei 36 ufficialmente presi in considerazione dalla Federcalcio.