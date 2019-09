© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emre Can non è l'unico caso per la Juve: come noto, anche Mario Mandzukic è stato escluso dalla lista Champions dei bianconeri. In estata, il centravanti croato ha rifiutato tutte le offerte arrivate, ma ora le cose potrebbero cambiare. Negli ultimi giorni, scrive Tuttosport, Mandzukic ha infatti ricevuto offerte dal Qatar, dove il mercato chiuderà il 30 settembre: per questa ragione, sta valutando con calma le sue possibilità.