Due ballottaggi in casa Juventus per la sfida delle 15 contro la SPAL, per il Corriere dello Sport. I dubbi di Maurizio Sarri riguardano il centrocampo, dove si giocano un posto Khedira e Bentancur, e l'attacco con Higuain e Dybala che si contendono la maglia di partner di CR7.

Tra i pali torna Gigi Buffon, mentre come già detto nelle scorse ore la strada maggiormente percorribile per le corsie laterali è quella che vede l'utilizzo di Cuadrado a destra e Matuidi a sinistra.