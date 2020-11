Juve ancora inedita: col Ferencvaros undicesima formazione diversa su undici partite

La coppia Cristiano Ronaldo-Paulo Dybala in attacco, per la prima volta nell’avventura di Andrea Pirlo alla guida della Juventus. Ma anche una difesa e un centrocampo entrambi assolutamente inediti: per forza di cose nel primo caso, per scelta nel secondo. La squadra schierata dai bianconeri questa sera contro il Ferencvaros in Champions League è l’undicesima formazione diversa su undici proposte dal tecnico in questa stagione. Di seguito tutte le precedenti.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Ferencvaros.

Le formazioni precedenti.

Juventus-Sampdoria 3-0 - 20 settembre - (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini (38' st Demiral); Cuadrado (33' st Bentancur), Rabiot, McKennie, Ramsey, Frabotta (22' st De Sciglio); Kulusevski (37' st Douglas Costa), Ronaldo.

Roma-Juventus 2-2 - 27 settembre - (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado; Kulusevski (40' st Frabotta), Rabiot, McKennie (13' st Arthur), Ramsey (23' st Bentancur); Ronaldo, Morata (13' st Douglas Costa).

Crotone-Juventus 1-1 - 18 ottobre - (3-4-2-1): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Chiesa, Bentancur, Arthur (24' st Rabiot), Frabotta; Kulusevski (24' st Bernardeschi), Portanova (11' st Cuadrado); Morata.

Dinamo Kiev-Juventus 0-2 - 20 ottobre - (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini (18' Demiral); Chiesa, Rabiot, Bentancur (34' st Arthur), Cuadrado; Ramsey (34' st Bernardeschi); Kulusevski (10' st Dybala), Morata.

Juventus-Verona 1-1 - 25 ottobre - (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci (30' st Frabotta), Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi (16' st Kulusevski); Ramsey (45' st Vrioni); Dybala, Morata.

Juventus-Barcellona 0-2 - 28 ottobre - (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski (30' st McKennie), Bentancur (38' st Arthur), Rabiot (38' st Bernardeschi), Chiesa; Morata, Dybala.

Spezia-Juventus 1-4 - 1 novembre - (3-5-2): Buffon; Demiral, Bonucci (32' st Frabotta), Danilo; Cuadrado, McKennie (17' st Ramsey), Arthur, Bentancur (17' st Rabiot), Chiesa; Morata (32' st Kulusevski), Dybala (11' st Ronaldo).

Ferencvaros-Juventus 1-4 - 5 novembre - (4-4-2): Szczesny; Cuadrado (31' st Frabotta), Bonucci, Chiellini , Danilo; Ramsey (8' st McKennie), Arthur (1' st Bentancur), Rabiot, Chiesa (31' st Bernardeschi); Morata (22' st Dybala), Ronaldo.

Lazio-Juventus 1-1 - 8 novembre - (3-4-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski (31' st McKennie), Rabiot, Bentancur, Frabotta; Morata (44' st Bernardeschi), Ronaldo (31' st Dybala).

Juventus-Cagliari 2-0 - 21 novembre - (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo (40' st Alex Sandro); Bernardeschi, Arthur (40' st Bentancur), Rabiot (24' st McKennie), Kulusevski (40' st Chiesa); Morata (24' st Dybala), Ronaldo.