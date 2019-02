© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Notti come quella di sabato scorso non si scordano facilmente, così come i tre gol presi in rimonta contro il Parma. Ora, però, serve voltare pagina buttandosi alle spalle una serata da catalogare come "storta" e nulla più. E domenica contro il Sassuolo il compito di ripartire sarà affidato alla stessa coppia difensiva che, giocoforza, avrà presto la possibilità di riscattarsi: Caceres e Rugani. Con Chiellini e Bonucci (e Barzagli) ancora fuori, toccherà a loro interrompere il pericoloso trend che vede la Juventus incassare sei gol nelle ultime due partite, tra Parma e Atalanta. Certo, non è tutta colpa loro.

LA STRANA COPPIA - L'uruguaiano e il lucchese sono la strana coppia che non ti aspetti, la prima in campionato dopo sette sette anni dall'ultima senza almeno uno della celeberrima BBC. Domenica a Reggio Emilia ai due toccherà l'arduo compito di far ricredere chi li ha già bollati come incompatibili o male assortiti: l'uruguaiano per dimostrare di non essere (già) un ex calciatore, il lucchese per convincere chi lo vede solo come valido gregario dei senatori e poco di più. Entrambi, per prendere in mano la difesa della Juventus, da sempre il grande valore aggiunto dei bianconeri. In attesa della BBC, o di quello che ne resta.