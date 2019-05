© foto di Federico Gaetano

Pavel Nedved torna a parlare. Dopo il "chi vivrà vedrà", il vice-presidente della Juventus, presente alla serata di beneficienza in favore di Fondazione Airc organizzata dalla Lega di A in quel di Roma in occasione della finale di Coppa Italia, è stato raggiunto da una nuova domanda sulla situazione di Massimiliano Allegri: "Bisogna aspettare - riporta tuttojuve.com- Adesso tocca a loro".