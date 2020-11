Juve, ancora un pari. I bianconeri sprecano, si addormentano e buttano via altri punti preziosi

Venti secondi di follia, disattenzione, morbidezza e timore costano carissimo alla Juventus di Andrea Pirlo che si ferma sul terreno di gioco dell’Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi. Dybala non gestisce un pallone banale che avrebbe congelato la vittoria sulla linea laterale, rimessa sulla trequarti difensiva bianconera con Correa che controlla e fa fuori il raddoppio firmato Bentancur-Cuadrado, vince il rimpallo con Rabiot e serve a centro area Caicedo che sorprende Bonucci e batte Szczesny. 1-1 e altri due punti persi.

TROPPI SPRECHI - “Manca la cattiveria. Per vincere i campionati non devi trascurare nessun dettaglio. Oggi l'abbiamo fatto per gran parte della gara, peccato solo per quegli ultimi secondi. Stiamo provando a proporre questo tipo di calcio, quando i giocatori lo fanno come oggi vedi anche buone soluzioni”, questo coach Pirlo nel post partita. E senza quella cattiveria agonistica che ha caratterizzato la Juve negli ultimi anni, la strada si fa particolarmente in salita. Rammarico evidente, quello del tecnico bresciano, per i dettagli trascurati sia nel finale che nel corso della gara. Troppi infatti gli sprechi dei giocatori bianconeri che più volte si sono presentati, in ripartenza, nell’area di rigore avversaria senza riuscire a far male alla retroguardia biancoceleste e concretizzando solo una volta a inizio gara con il solito Cristiano Ronaldo. Disperdendo quanto di buono fatto in costruzione con ampia ricerca delle verticalizzazioni Madama si è trovata nel finale a dover gestire stanchezza e problematiche fisiche di interpreti decisivi come Morata e Ronaldo con l’affanno del risultato da difendere. Risultato difeso, senza più mostrarsi con proiezioni offensive dall’ingresso di Dybala in poi, fino ai secondi finali dove poi quanto è stato sperperato, è stato pagato a caro prezzo.

ANCORA DA REGISTRARE - La partita preparata dalla Juventus ha cambiato direzione rispetto a quelle che sono state finora le prerogative di inizio stagione. Il pressing per il recupero immediato della sfera, spesso invocato da Pirlo, è stato messo da parte optando per un arretramento del baricentro e difesa di posizione. Il tutto per favorire i ribaltamenti di campo che infatti hanno aperto in due la Lazio più di una volta per poi vanificarsi complice la poca precisione, nelle scelte e nella finalizzazione, dei giocatori bianconeri. Troppa però la libertà concessa ai centrocampisti laziali che spesso e volentieri hanno potuto fare il bello e il cattivo tempo cercando l’imbeccata giusta per i compagni. Pirlo si aspettava una Juve dominante: lo è stata nelle occasioni da gol, non nel gioco e soprattutto non nel risultato finale. Per la Vecchia Signora è il quarto pareggio in sette giornate in campionato con sole tre vittorie (una a tavolino con il Napoli): non proprio la partenza dei sogni.