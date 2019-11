Juve, apprensione per Pjanic: fastidio all'adduttore, si è fermato in tempo

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Apprensione per le condizioni fisiche di Miralem Pjanic. Il centrocampista ieri è andato giù a metà del secondo tempo di Bosnia-Italia, e ha chiesto il cambio. Un problema all’adduttore da valutare in queste ore, che certamente non fa stare tranquilli in casa Juventus.

Tra i primi a volersi rendere conto della situazione, già in campo, l’attuale capitano bianconero (in assenza di Giorgio Chiellini) Leonardo Bonucci, ieri avversario. Poi Pjanic ha provato a rassicurare nel post gara: “Spero nulla di grave, ho questo problemino che mi porto da un po’ di tempo. Non penso sia nulla di grave però, vediamo. Mi sono fermato appena in tempo”.

Da Ronaldo a Pjanic, insomma, qualche campanellino d’allarme di troppo nelle ultime settimane c’è stato. Se non altro da quegli elementi fondamentali nello scacchiere di Sarri che hanno giocato finora con continuità, così da permettere ai vari reparti di plasmare l’identità richiesta dal tecnico.

Un po’ di riposo, e una gestione più larga alla ripresa, torneranno utili per riprendere il cammino tra campionato e Champions, con una qualificazione agli Ottavi già in tasca che consentirà di allentare la pressione sugli insostituibili.