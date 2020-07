Juve, arriva la Lazio: Sarri deve scegliere tra Cuadrado e Douglas Costa

Il futuro è adesso, nell’idea di Maurizio Sarri. Che tiene a far sapere di volere “onorare il contratto con la Juventus a ogni costo”, convinto che “in questo momento la testa deve rimanere concentrata sulle partite, tutto il resto è una conseguenza”. Stasera allo Stadium arriva la Lazio, non più la diretta rivale per lo scudetto probabilmente ma pur sempre un’avversaria che in questa stagione ha sempre battuto i bianconeri. Vincere, dopo tre gare senza bottino pieno, adesso è una necessità di classifica.

Da valutare Bentancur. Sarri scioglierà le riserve probabilmente dopo la rifinitura di questa mattina. Se come sembra il centrocampista darà garanzie di rendimento, giocherà regolarmente dal primo minuto con Pjanic e Rabiot; diversamente Matuidi andrebbe a occupare il ruolo di mezzala sinistra dirottando sul versante opposto Rabiot.

L’altra riflessione è relativa all’attacco, dove non sarà presente Bernardeschi per squalifica. La soluzione Cuadrado alto sembra leggermente favorita su Douglas Costa titolare, mentre pare non contemplata l’ipotesi del tridente “pesante” con Higuain. La presenza di Cuadrado nel tridente consegna inevitabilmente la fascia destra a Danilo e quella mancina ad Alex Sandro, mentre Bonucci e de Ligt – che hanno lavorato a parte alla ripresa degli allenamenti – dovrebbero giocare regolarmente a protezione di Szczesny.