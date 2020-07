Juve-Arthur, 48 partite con il Barça e il valore del cartellino è aumentato di 41 milioni

Analisi dell'operazione fra Juventus e Barcellona per Arthur sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Il brasiliano, come scrive la rosea, nelle sue 48 partite disputate in catalogna ha visto crescere il suo valore di 41 milioni dai 31 milioni più 9 di bonus investiti per il suo acquisto dal Gremio nell'estate 2018 ai 72 più 10 incassati dai bianconeri.

In sintesi il valore del cartellino del centrocampista è cresciuto di quasi un milione di euro per ogni gara disputata al fianco di Messi e compagni.