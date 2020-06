Juve-Arthur, i titoli dalla Spagna: accordo totale tra i due club, il brasiliano si avvicina

Accordo totale. Dalla Spagna filtra ottimismo per la trattativa tra Barcellona e Juventus per Arthur. La prima pagina del quotidiano Sport è dedicata all'operazione di mercato tra le due società: "Arthur si avvicina alla Juve: accordo totale tra i due club": questo il titolo in taglio basso dedicato al centrocampista brasiliano degli azulgrana. Anche la prima pagina online parla della delicata operazione di mercato: dieci milioni di euro e Miralem Pjanic, questo l'accordo di massima tra le due società.

Il Mundo Deportivo spinge nella stessa direzione: a quanto pare il giocatore non è più convinto di restare a Barcellona come qualche settimana fa, il club ha bisogno di venderlo e non lo considera più un incedibile. Ieri il brasiliano è uscito dopo 56' di gioco, un segnale abbastanza chiaro nei confronti del calciatore. L'accordo tra le società, stando ai media spagnoli, già è stato raggiunto: ora sarà necessario convincere il centrocampista classe 1996.