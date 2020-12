Juve, Arthur in forte dubbio per Parma. Ma la crescita del brasiliano non può passare inosservata

Neanche il tempo di smaltire fatiche e acquisire consapevolezza della gara giocata e pareggiata contro l’Atalanta che la Juventus ha subito ripreso la preparazione in vista della sfida in programma domani sera al Tardini di Parma contro i crociati. Recupero delle energie per chi ne ha spese, e tante, per fronteggiare l’intensità bergamasca, normale seduta tecnico-tattica per il resto del gruppo. Gruppo tra i quali figuravano nuovamente Chiellini e Khedira ma non il centrocampista brasiliano, acquistato la scorsa estate dalla Vecchia Signora nell’ambito dell’operazione che ha contestualmente portato in Spagna Pjanic, Arthur Melo. Il funambolo carioca è stato infatti costretto ad abbandonare, accompagnato negli spogliatoi dallo staff bianconero, anticipatamente il big match contro i ragazzi di Gasperini a causa di un infortunio che ha lasciato tutti col fiato sospeso. Il primo controllo nell’immediata serata di ieri dei medici ha evidenziato solamente una forte contusione alla coscia destra, responso confermato anche dal secondo check effettuato nella giornata di ieri. La sua presenza per Parma è però in forte dubbio: troppo poca la distanza di tempo fra le due sfide per smaltire il dolore ed evitare ripercussioni ben più negative.

CRUCIALE NONOSTANTE I NUMERI - Un’assenza che non ci voleva per proseguire il percorso in netta crescita sia della Juventus che di Arthur. Percorso che va di pari passo perché lo sviluppo del gioco che ha in mente Andrea Pirlo per la sua squadra passa anche dai piedi e dalle geometrie dell’ex Barça. Il 3-0 del Camp Nou, miglior prestazione della stagione di Madama, non a caso, lo ha visto giganteggiare in mezzo al campo così come i venticinque minuti giocati contro l’Atalanta prima di alzare bandiera bianca. Un interprete cruciale nonostante l'utilizzo in termini di mero minutaggio (687' distribuiti in 13 presenze, di cui 9 da titolare) sia inferiore rispetto agli altri compagni di reparto. Adattamento è la parola chiave: al calcio e alle sedute di allenamento italiane, tasto spesso battuto dallo stesso Pirlo, così come alla lingua e alla vita nel nostro paese. Rallentato anche da qualche acciacco fisico, Arthur ha trovato nell’allenatore juventino un profondo estimatore pronto ad esaltarne le caratteristiche. Ora un piccolo stop ma più passa il tempo e più Arthur migliora e più Arthur migliora e più la Juventus trae evidenti benefici.