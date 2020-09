Juve, Arthur indica la strada e Pirlo aspetta la Samp. Intanto spazio alle cessioni

Ieri è stato il giorno di Arthur Melo che, davanti ai microfoni della sala stampa dell’Allianz Stadium, si è presentato mostrando tutto l’entusiasmo di chi ha dato il via a un nuovo, rilevante, capitolo della propria carriera. Spazio per tutto: dal sogno di giocare con Ronaldo, al privilegio di essere allenati da Pirlo fino all’accoglienza di dirigenza e ambiente bianconero. Ancora da dirimere le nubi sulla posizione in campo: “Posso giocare in tutte le posizioni, ne parleremo più in là nel dettaglio e non credo che ci saranno problemi”, ha detto l’ex Barcellona che è stato anche chiaro sugli obiettivi stagionali: “La Champions è una priorità”.

AVVIO IMPEGNATIVO PER PIRLO - Andrea Pirlo e la Juventus hanno scoperto anche quelli che saranno i primi impegni ufficiali della stagione 2020/21: l’esordio assoluto del nuovo allenatore sarà allo Stadium contro la Sampdoria nel weekend del 19 e 20 di settembre, poi spazio a due big match: Roma all’Olimpico e Napoli a Torino. Un avvio subito impegnativo in un periodo fortemente influenzato dalle dinamiche di mercato che incidono su rosa e idee tattiche che l’allenatore sta cercando di modellare, il più possibile, a sua immagine e somiglianza.

ROMERO E PERIN AI SALUTI - Rosa che è in fase di sfoltimento grazie all’operato della squadra mercato bianconera composta, in prima linea, da Fabio Paratici e Federico Cherubini. Attendendo sviluppi sul fronte attaccante (Dzeko resta bloccato, Suarez scala posizioni), la Juventus lavora alacremente al fronte cessioni. Mattia Perin torna al Genoa, ancora una volta in prestito per l’ennesima stagione in rossoblu; chi ha salutato la Liguria qualche settimana fa invece è Cristian Romero, anche lui prossimo all’addio al bianconero: lo vuole Gasperini con l’Atalanta pronta ad accordarsi con la Juventus per un prestito con obbligo di riscatto.