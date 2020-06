Juve-Arthur, Setien sulla panchina del brasiliano col Maiorca: "Ruotano tutti, tranne i senatori"

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro il Leganés, mister Quique Setién ha risposto anche a una domanda sull'ingresso in campo solamente nella ripresa di Arthur due giorni fa col Maiorca: "Il fatto che Arthur sia stato l'ultimo a giocare tra lui, Vidal e Rakitic non segna alcun tipo di gerarchia nella nostra rosa. L'unica gerarchia che esiste al Barcellona è quella di coloro che se la sono conquistata da anni. Gli altri continueranno a ruotare molto nelle prossime partite".