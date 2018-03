Juve, Asamoah al 45': "Può capitare di sbagliare un rigore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kwadwo Asamoah, esterno della Juventus, ai microfoni di Premium Sport ha parlato così durante l'intervallo della sfida contro l'Udinese: "Rigore? Può capitare di sbagliarlo, dobbiamo rimanere compatti e fare un grande secondo tempo. La sfida non è finita, loro giocano chiusi in difesa e cercano di colpire in contropiede. Dobbiamo fare un buon possesso palla".