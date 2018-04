Juve, Asamoah e Alex Sandro in uscita: Filipe Luis l'alternativa

© foto di Federico Gaetano

Il nome di Filipe Luis continua a circolare in orbita Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, con Kwadwo Asamoah e Alex Sandro che potrebbero partire in estate, Marotta e Paratici sono alla ricerca di un esterno mancino da affiancare a Leonardo Spinazzola e il brasiliano in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid nel 2019 potrebbe essere il giocatore giusto per la nuova rosa di Massimiliano Allegri.