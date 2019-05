Juve, assalto City per Cancelo: da Manchester in arrivo 60 mln di euro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Assalto del Manchester City per Joao Cancelo. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Pep Guardiola vuole il terzino portoghese della Juventus per la prossima stagione e ha chiesto alla società di forzare la mano nei prossimi giorni.

Sessanta milioni di euro per Cancelo - Il City è pronto a un'offerta molto importante: 60 milioni di euro. Una cifra - si legge - che può anche star bene a Fabio Paratici, che un anno fa pagò Cancelo 40 milioni di euro e adesso, con gli ammortamenti, è a bilancio per 28 milioni.