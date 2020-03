Juve, asse col PSG per Icardi. L'Inter potrebbe guadagnare di più grazie a una clausola

vedi letture

Il calcio si ferma, ma non le ambizioni dei club. In questi giorni di pausa forzata, tutti stanno già pensando al futuro e alle mosse migliori per rinforzarsi in vista della prossima stagione. E tra le società più attive c'è la Juventus, con Fabio Paratici da tempo in moto soprattutto sul fronte centravanti: secondo Tuttosport, il profilo su cui i bianconeri starebbero puntando è quello di Mauro Icardi, vecchio pallino e corteggiato la scorsa estate. Non è escluso che il PSG sborsi i 70 milioni concordati con l'Inter e poi ceda l'argentino a un prezzo maggiorato. Anche perché i nerazzurri hanno previsto una clausola che farebbe schizzare il prezzo a 85 milioni nel caso si concretizzi questa ipotesi.

Concorrenza Napoli - C'è però un altro club fortemente interessato all'argentino. Anche il Napoli aveva provato a prenderlo e ora potrebbe tornare alla carica, soprattutto nel caso Icardi torni all'Inter. De Laurentiis è pronto a tornare alla carica.