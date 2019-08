Juve, asse col PSG: tanti nomi in ballo. Su Pjanic anche il Bayern

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Miralem Pjanic continua a far gola ai maggiori club europei. I contatti tra il PSG e la Juventus sono costanti: da Dybala ad Emre Can, fino a Di Maria e Marco Verratti, sono tanti i nomi che sono stati oggetto di discussione negli ultimi anni. L'ultima ipotesi, riporta Tuttosport, è quella relativa a uno scambio tra il centrocampista italiano e bosniaco. Per l'ex Roma resta viva anche la pista Bayern Monaco; un'idea coltivata a lungo ma mai sviluppata, anche perché servirebbero almeno 80 milioni.