Juve, assemblea azionisti: alle 10 il discorso di Andrea Agnelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Obiettivi raggiunti e da perseguire: come ogni anno, il modello bianconero si ferma e tira le somma raccogliendosi per analizzare risultati sportivi ed economici. Questa mattina dalle 10 andrà in scena all'Allianz Stadium l'assemblea degli azionisti della Juventus. E, come di consueto, la giornata di numeri e parole sarà aperta dal discorso del presidente, Andrea Agnelli. A seguire, prima della conferenza stampa conclusiva, interverranno a ruota gli azionisti di riferimento dell'assemblea bianconera, chiamata ad approvare il bilancio 2017-2018 (che ha evidenziato un risultato negativo netto di -19,2 milioni, dopo tre esercizi consecutivi in utile) e a nominare il nuovo consiglio di amministrazione.

NUOVO CDA - La lista del nuovo cda, depositata l'1 ottobre da Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli proprietaria del club, non vede la presenza dei nomi di Aldo Mazzia e Beppe Marotta. Che, come annunciato da settimane, lasceranno il club. Un nuovo corso bianconero che partirà ufficialmente proprio da oggi.