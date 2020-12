Juve-Atalanta 1-1, il rammarico di Gasperini: "A un certo punto pensavamo di vincere"

Intervistato da Sky al termine dell’1-1 contro la Juventus, l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, commenta la gara: “È un grande risultato, contro una Juventus forte. A un certo punto eravamo anche convinti di vincere, ma abbiamo giocato la partita che volevamo, e nel finale avevamo la sensazione di poterla vincere”.

Nel primo tempo sembrava stregata.

“Abbiamo sbagliato alcuni passaggi che potevano essere decisivi per portare al gol. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato meno, poi ci è mancato il colpo del KO. E in queste partite l’episodio come il rigore ti può far perdere la partita”.

