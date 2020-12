Juve-Atalanta 1-1, Pirlo spiega l'esclusione di Kulusevski: "Non era la sua partita"

vedi letture

Intervistato da Sky dopo il pareggio contro l’Atalanta, l’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha spiegato anche la scelta di non schierare Dejan Kulusevski: “È un giocatore giovane, ha giocato tanto. Ha fatto un salto enorme, ci sono partite in cui è adatto lui, altre meno. Si sta allenando bene, avrà le sue occasioni. Oggi non era la sua partita, c’erano difensori aggressivi. Serviva gente che andava in verticale".

Qui tutte le parole di Pirlo.