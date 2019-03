Fonte: Inviato a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È l’ora di Moise Kean. Dopo la doppietta in campionato, Allegri dà fiducia al giovane attaccante, che subentra a Mandzukic a poco più di dieci minuti dal novantesimo, sul risultato di 2-0 per la Juve. Gran risposta dell’Allianz Stadium: applausi per il croato, molto boato per il numero 18.