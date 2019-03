Juve-Atletico è Szceszny contro Oblak. Percorsi diversi, storie di rinascita

© foto di Federico Gaetano

Tek e Jan. Che vengono da latitudini che storicamente non hanno dato al calcio mondiale estremi difensori memorabili. Certo, Jan Tomaszewski è stato argento olimpico e terzo al Mondiale del '74, ma coi club ha vinto solo in patria e una modesta Coppa di Belgio. Jerzy Dudek è entrato nella storia di Liverpool ma non è certo considerato tra i più grandi di sempre, nonostante le lacrime rossonere. Jan Oblak è sloveno, terra di Samir Handanovic, bravo ma non da Olimpo. Questo due ragazzi, Wojcjech Szceszny e il portiere scuola Olimpia Ljuibiana, si sfideranno stasera. Come guide e icone coi guantoni delle rispettive squadre. Il polacco ha raccolto l'eredità più pesante del mondo, dopo un silente apprendistato: è il dopo Gianluigi Buffon, già sicuro e già vincente. E' arrivato dall'Arsenal dove ha fatto bene ma non benissimo, perché "non ero pronto mentalmente", come ha avuto anche modo di ammettere. Oblak torna invece oggi a Torino, dopo esserci stato con la maglia del Benfica. La sua è storia strana, fatta di provini falliti e di esami mancati. Prima di diventare grande, di costare 80 e più milioni, ha fatto apprendistato nella provincia del calcio portoghese. Poi l'Atletico Madrid dove, a proposito di eredità, prende quella non certo leggera di Moya. Hanno storie diverse, fisici differenti e pure il percorso di crescita non è stato lo stesso. Gavetta Oblak, grandi esami prima falliti poi superati il secondo. Stasera l'ennesimo. Per entrambi.