Il viaggio di Fabio Paratici a Lisbona, scrive Tuttosport, ha fatto innalzare le quotazioni di Ruben Dias e di un suo possibile arrivo alla Juventus in estate. Il centrale del Benfica è obiettivo concreto per la Juventus che però dovrà battere la concorrenza di Atletico Madrid e Manchester United. Il giocatore, così come Jorge Mendes, preferirebbe l'Italia e quindi la Juventus, ma il Benfica continua a trincerarsi dietro i 60 milioni della clausola rescissoria. La Juve aveva provato ad inserire Pjaca, ma l'infortunio del croato raffredda questa opzione. E così, per il quotidiano, la svolta potrebbe arrivare con una proposta da 40 milioni più bonus.