© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si scrive 4-3-3, si legge 3-5-2. L’allegrata di Juve-Atletico è tutta tattica: nonostante lo schieramento ufficiale, la squadra di Allegri è infatti in campo con una difesa a tre quasi pura, Emre Can a fare il terzo di destra, lasciando molto liberi Cancelo e Spinazzola di offendere. Modulo piuttosto chiaro, sia in fase di impostazione che di non possesso, per la Vecchia Signora, partita molto bene fin qui, soprattutto sugli esterni.