Juve-Atletico, Georgina a CR7: "Questo 3-0 è tutto tuo. Il karma esiste"

Una spettatrice particolare per la Juventus e Cristiano Ronaldo. Commossa sugli spalti dell'Allianz Stadium ieri sera vi era infatti Georgina Rodriguez, compagna del fenomeno portoghese. Via Instagram, la stessa Georgina ha poi dedicato un lungo messaggio al suo Ronaldo: "Questo 3-0 non te lo ruba nessuno. Te lo meriti, non soltanto per i 3 gol di questa notte. Te lo meriti per la tua dedizione, per quello che hai raggiunto nei club dove sei stato. Sei una guida per i tuoi compagni, allenatori e per tutti noi che ti ammiriamo e appoggiamo ogni giorno. Il karma esiste. Dio lo sa, Dio te lo dà, perché il mondo del calcio è tuo. Ti amiamo. Cristianito, Mateo, Eva, Alana, Georgina".