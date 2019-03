Juve-Atletico: El Pais e i precedenti dal 2-0. Simeone sorride

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Statistiche e curiosità in vista della gara di stasera tra Juventus e Atletico Madrid. Si parte dal 2-0 dell'andata del Wanda Metropolitano, risultato che favorisce nettamente la formazione di Diego Pablo Simeone. Non solo: El Pais ha calcolato che nell'85% dei casi, chi arriva dalla gara di andata con un risultato simile, passa il turno.

La Juventus, sul proprio sito ufficiale, specifica: l’81% delle squadre che hanno vinto la partita d’andata in casa per 2-0 nella fase a eliminazione diretta di Champions League hanno passato il turno (13/16). Attenzione, però: sono state eliminate tre delle ultime quattro squadre ad essersi trovate in questa situazione.