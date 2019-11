Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una partita vissuta a cento all'ora, quella di Diego Pablo Simeone. Braccia larghe, sempre fuori dall'area tecnica. Un vero e proprio show che l'Allianz non ha digerito, così come il mancato fair play dell'Atletico Madrid che al 73' non ha restituito palla alla Juventus. Così lo Stadium è esploso più volte nei cori contro il Cholo, apostrofato come "interista pezzo di m..." e "figlio di...".