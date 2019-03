Juve-Atletico, sfida anche sul mercato. E al Barça per De Ligt

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà Juventus-Atletico Madrid anche sul mercato. Una sfida, spiega Il Corriere dello Sport oggi in edicola, che andrà in scena per Matthijs de Ligt. Il centrale classe '99 è il grande obiettivo di entrambe le squadre per la difesa, anche se da Barcellona continuano a essere certi che sposerà la causa blaugrana. Mino Raiola, agente del ragazzo, potrebbe però essere decisivo con l'inserimento di Moise Kean nella possibile trattativa con l'Ajax.