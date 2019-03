Diego Simeone se la cava con una multa, ma sarà regolarmente in panchina a Torino contro la Juventus. Lo anticipa as.com, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte dell'UEFA: il Comitato di Controllo e Disciplina ha infatti deciso di sanzionare il tecnico dell'Atletico Madrid con 20 mila euro di multa per l'esultanza del Wanda Metropolitano. Nessun turno di squalifica, però, per il Cholo in vista della gara del 12 marzo.