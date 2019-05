Juve, attesa estenuante: Allegri aspetta Agnelli, Conte giù dalla torre

Fonte: inviato a Torino

Un’attesa estenuante, una visione sempre più cinica delle cose. I dubbi aumentano mentre quella chiamata non arriva, ormai da qualche giorno di troppo. Non parla il presidente Andrea Agnelli: non un solo cenno, ieri, all’uscita dagli uffici di Lega a Milano. Allegri, dal canto suo, lavora e aspetta fiducioso un segnale dal numero uno del club. Il suo futuro, al netto delle conferme avvenute nel post gara di Juve-Ajax, adesso sembra più lontano dalla Continassa.

“Non c’è stata occasione per incontrare Allegri” ha spiegato Fabio Paratici. Anche se negli ultimi giorni di summit dirigenziali ce ne sono stati tanti. Allo stato attuale, probabilmente, prendere tempo concede a tutti la possibilità di evitare situazioni d’imbarazzo. E di capire meglio le opportunità su tutti i fronti. Dopo la festa Scudetto prevista in occasione del match casalingo con l’Atalanta, il prossimo 19 maggio, o addirittura a fine campionato (il presidente annunciò l'incontro a giugno) potrebbe essere tutto più facile. Per tutti.

Meglio vivere con entusiasmo, dunque, gli ultimi giorni di una stagione che ha regalato l’ennesimo successo tricolore: l’ottavo Scudetto consecutivo sarà celebrato con ogni probabilità insieme al secondo consecutivo conquistato dalle Juventus Women, all’Allianz Stadium, in un’altra storica domenica a tinte bianconere.

Poi, come detto, giungerà il momento della resa dei conti: in verde tra i confini nazionali, in rosso in quella dimensione europea che con l’arrivo di Cristiano Ronaldo doveva essere ben più familiare e meno complessa. Allegri, che le richieste al presidente per il prosieguo le ha annotate da un pezzo, in caso di divorzio potrebbe valutare le ipotesi PSG e Barcellona, o semplicemente optare per un anno sabbatico.

La Juve, invece, andrebbe su un prospetto riconoscibile e riconosciuto a livello europeo. E con Conte giù dalla torre (e sempre più a un passo dall’Inter), il cerchio potrebbe stringersi intorno ad allenatori, in parte, ancora in corsa in questo finale di stagione. Da Pochettino, che ha anticipato l’addio dal Tottenham dopo la finale di Champions League con il Liverpool, a Guardiola, Deschamps o Mourinho, ipotesi che al momento sembrano più complesse ma altrettanto affascinanti.