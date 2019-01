Juve, Audero o Rogerio: una cessione per il bilancio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una cessione sull’altare di bilancio. Alla fine, Gonzalo Higuain non ha pesato più di tanto sulle casse della Juventus, ma il club bianconero deve comunque far quadrare i conti. E, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe intenzionato a farlo cedendo uno tra Emil Audero e Rogerio. Il primo, in prestito alla Sampdoria, piace all’Arsenal, ma per la Juve potrebbe al massimo rientrare nell’affare Ramsey, al momento complicato: ragion per cui l’ipotesi più probabile è che siano i blucerchiati a riscattarlo, magari senza sconti ma con la Juve che potrebbe rinunciare al controriscatto. Per il terzino, in prestito al Sassuolo, c’è il Wolverhampton in pressing: il suo agente è a Milano, anche in questo caso l’ipotesi più quotata, vista anche la volontà del giocatore, è quella di un riscatto da parte del club neroverde.