Il Lione cerca di far scattare l'asta per Tanguy Ndombele, centrocampista nel mirino anche della Juventus. Ne ha parlato ai media francesi il presidente Aulas: "Sto trattando con i più grandi club europei, ho contatto il PSG direttamente per dirgli di non sentirsi tagliati fuori per un giocatore di questa caratura". Sulle tracce del giovane c'è anche il Tottenham.