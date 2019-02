© foto di Imago/Image Sport

Non solo la Juventus, due big di Premier si sfidano per James Rodriguez. Come riporta il Mirror, infatti, Manchester United e Liverpool sarebbero pronte a inserirsi qualora il Bayern Monaco decidesse di non riscattare il fantasista colombiano dal Real Madrid a fine stagione. Per James, quest'anno, si contano finora tre gol e cinque assist in 19 presenze.