Dopo l'approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti, ieri il Consiglio d'Amministrazione della Juventus ha esercitato la delega per l'aumento di capitale da 300 milioni nel piano di sviluppo 2019/2020 2023/2024, fissandone condizioni e termini. La Stampa oggi in edicola ne rivela ulteriori dettagli tecnici: il 63,8% sarà coperto dal socio di maggioranza Exor (controllata Agnelli) mentre il restante 36,2% con l'emissione di nuove azioni immesse sul mercato e, in caso di mancata vendita, coperte dagli advisor.

300 milioni per una Juve leader mondiale - Qualche giorno fa, John Elkann aveva spiegato pubblicamente la scelta di questo nuovo aumento di capitale: "Questo club è uno dei leader del calcio, il calcio è un settore in grosso cambiamento. Con l'aumento di capitale abbiamo assicurato alla Juve risorse e solidità per partecipare a questo cambiamento che sta avvenendo in Europa. La Juve potrà essere una delle grandi squadre mondiali di ieri e oggi, ma anche di domani".